Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова на странице в Facebook.



«Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев», - написала она.



Об изменении меры пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде также сообщил его адвокат Андрей Смирнов.



«Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой», - написал он.



Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».



Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.



Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» и государственная измена.