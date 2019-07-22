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От 58-го округа в Мариуполе в Раду проходит директор на комбинате Ахметова

22 июля 2019, 19:27

От 58-го округа в Мариуполе в Раду проходит директор на комбинате Ахметова

Большинство голосов на одномандатном округе № 58 (Мариуполь) получил директор ММК им. Ильича по региональному развитию Сергей Магера. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.

Магера набрал 30,49% голосов избирателей, за него проголосовали 21974 человека.

На втором месте оказался кандидат от «Слуги народа» Виктор Романюк, набравший 16025 голосов (22,23%).

Третье место — за кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валентин Рыбачук, за которого проголосовали 15114 мариупольчан (20,97%).

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