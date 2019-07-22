От 58-го округа в Мариуполе в Раду проходит директор на комбинате Ахметова

Большинство голосов на одномандатном округе № 58 (Мариуполь) получил директор ММК им. Ильича по региональному развитию Сергей Магера. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.



Магера набрал 30,49% голосов избирателей, за него проголосовали 21974 человека.



На втором месте оказался кандидат от «Слуги народа» Виктор Романюк, набравший 16025 голосов (22,23%).



Третье место — за кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валентин Рыбачук, за которого проголосовали 15114 мариупольчан (20,97%).