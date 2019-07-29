Зеленский назначил экс-гендиректора телеканала Пинчука своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального директора телеканала СТБ, экс-руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского внештатным советником главы государства. Соответствующий указ от 29 июля опубликован на сайте президента.



«Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)», — сказано в документе.

Владимир Бородянский с 2004 был генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавлял медиа группу StarLightMedia, куда также входят ICTV, «Новый канал» и другие вещатели.



В декабре 2018 года Владимир Бородянский покинут телегруппу.



Собственником StarLightMedia является украинский миллиардер Виктор Пинчук.