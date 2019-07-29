У Зеленского думают над созданием гуманитарного министерства

В новом парламенте может появиться министерство по гуманитарной политике, заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



Ведомство намерены создать на базе двух министерств — культуры, молодёжи и спорта и информационной политики.



«Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия — речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики», — сказал Тимошенко.



Тимошенко отметил, что информационная политика «не может существовать сама по себе».



«Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика — это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства», — пояснил он.