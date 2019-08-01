В Генштабе ВСУ не считают единичные обстрелы на Донбассе срывом достигнутых в Минске договоренностей

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом говорится в его обращении, текст которого располагает агентство «Интерфакс-Украина».



«Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов», — сказал Хомчак.



По его словам, в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске 21 июля. «И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — добавил он.



При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения ВСУ готовы к «адекватным и быстрым действиям» в ответ на угрозы со стороны противника.