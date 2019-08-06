Коломойский предложил путь решения «гражданского конфликта» на Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Минские соглашения не работают из-за пункта об изменении Конституции Украины. В интервью российскому РБК он предложил свой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины, который предусматривает пятилетний переходной период «особого статуса» Донбасса.



По словам олигарха, украинской власти изменить Конституцию не удастся. «Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось и он это понимал. И Зеленскому не удастся», — сказал Коломойский.



Он подчеркнул, что Украина должна остаться единым неделимым унитарным государством.



«Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе», — сказал Коломойский.



Он в очередной раз повторил свой тезис о том, что на Донбассе — «гражданский конфликт», который перерос в «горячую форму» только благодаря Российской Федерации.



«Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели», — подчеркнул Коломойский.