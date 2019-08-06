Волкер направил запрос на встречу с Сурковым, сообщили в Москве

США выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер по урегулированию на Донбассе.



«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», — сказал директор «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс».



Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа.



«Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа», — сказал собеседник агентства.



В то же время, по его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

В качестве спецпредставителя Госдепа Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — три в 2017 году и одну в 2018 году.