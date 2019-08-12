Украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего вблизи Луганского нацгвардейца

Уже почти сутки из-за минной опасности украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего 10 августа на Светлодарской дуге у поселка Луганское. Об этом сообщает ТСН.



Погибший, Роман Романченко, был младшим лейтенантом, нацгвардейцем, ему было 25 лет.



Военные рассказали, что боевики продолжают укрепляться и пытаются даже продвинуться вперед.



«Они начали рыть окопы у дороги, соединяющей две украинские позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то доступ к одному из опорников ВСУ будет перекрыть. Поэтому было решено отправить разведку, чтобы установить наблюдение и в дальнейшем остановить проход противника», - говорится в сюжете.



Поэтому было принято решение отправить группу разведки, чтобы позднее установить наблюдение за участком и остановить продвижение боевиков.



Однако при выполнении задания бойцы подорвались на установленной мине противника. Младший лейтенант Романенко погиб на месте. Раненый второй боец вышел к своим.