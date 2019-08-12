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Украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего вблизи Луганского нацгвардейца

12 августа 2019, 09:42

Украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего вблизи Луганского нацгвардейца

Уже почти сутки из-за минной опасности украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего 10 августа на Светлодарской дуге у поселка Луганское. Об этом сообщает ТСН.

Погибший, Роман Романченко, был младшим лейтенантом, нацгвардейцем, ему было 25 лет.

Военные рассказали, что боевики продолжают укрепляться и пытаются даже продвинуться вперед.

«Они начали рыть окопы у дороги, соединяющей две украинские позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то доступ к одному из опорников ВСУ будет перекрыть. Поэтому было решено отправить разведку, чтобы установить наблюдение и в дальнейшем остановить проход противника», - говорится в сюжете.

Поэтому было принято решение отправить группу разведки, чтобы позднее установить наблюдение за участком и остановить продвижение боевиков.

Однако при выполнении задания бойцы подорвались на установленной мине противника. Младший лейтенант Романенко погиб на месте. Раненый второй боец вышел к своим.

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