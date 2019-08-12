В «Слуге народа» допускают, что Нацсовет займется регулированием интернет-медиа

Новоизбранный народный депутат от «Слуги народа», советник команды президента Украины Никита Потураев предлагает вместо Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания создать Нацсовет по вопросам медиа, который должен стать единственным регулятором для всего медиарынка, включая онлайн-издания. Об этом он заявил в интервью «Детектору медиа».



«Мы же видим Нацсовет регулятором не только телевидения, а всех медиа. Но должны четко определить, что является медиа, чтобы мы не превратились в Роскомнадзор, который стремится лицензировать блогеров», — сказал Потураев.



Он считает, что интернет-издания требуют регулирования, а бесплатные — регистрации. По его мнению, этим должен заниматься новый регулятор.



Кроме того, Потураев считает, что стоит изменить принципы формирования Нацсовета.



«Нужно вместе садиться с медиасообществом и определяться. Выбирать [членов Нацсовета] нужно на конкурсе. Я считаю, что политическое квотирование должен уйти в прошлое. Это мое личное мнение, но я ее как завтрашний парламентарий буду отстаивать. Считаю, что квотный принцип, если мы создаем любого регулятора, должен уйти в прошлое. Должен быть конкурсный принцип назначения, а не политический», — сказал представитель «Слуги народа».



По его словам, состав Нацсовета должен формироваться через конкурсную комиссию при привлечении международных представителей. Говоря о количестве членов Нацсовета, он сказал: «На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше — 15».

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