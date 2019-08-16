Под Киевом напали на депутата Верховной Рады

В поселке Гостомель Киевской области двое неизвестных напали на внефракционного депутата Виталия Куприя Верховной Рады 8-го созыва Виталия Куприя. Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, нападение произошло около 10:00, мужчине брызнули в лицо слезоточивым газом и облили одежду жидкостью, похожей на экскременты.



Отмечается, что нападение произошло на одной из улиц Гостомеля. Злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета иностранной регистрации. Для их задержания в Киевской области и столице ввели полицейскую операцию «Перехват».



Полиция не называет имя пострадавшего. В то же время депутат Виталий Куприй сообщил в Facebook о том, что на него сегодня напали.