СМИ: Рябошапка — основной претендент на пост главы ГПУ

Президент Владимир Зеленский планирует внести в Раду проект постановления о назначении нынешнего замглавы ОП Руслана Рябошапки главой ГПУ. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на свои источники.



Издание пишет, что есть вероятность, что на пост генпрокурора назначат врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а Рябошапка займет его должность в СБУ.



11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко.



Луценко 6 августа заявил, что подаст заявление об отставке после того, как новый парламент соберется и сформирует руководящие органы.