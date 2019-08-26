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СМИ: Трамп поспорил c лидерами G7 по поводу возвращения России

26 августа 2019, 08:54

СМИ: Трамп поспорил c лидерами G7 по поводу возвращения России

Президент США Дональд Трамп на саммите во французском Биаррице поспорил со своими коллегами-лидерами G7 по поводу его желания вернуть Россию для участия в группе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников газеты, Трамп усиленно доказывал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен обратно через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашнего формата G8 из-за аннексии Крыма.

Источники The Guardian отмечают, что из присутствовавших мировых лидеров идею президента США поддержал только уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Остальные лидеры, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступили против этого предложения.

По словам европейского дипломата, большинство лидеров настаивали на том, что G7 — это «семья, клуб, сообщество либеральных демократий», поэтому президент Путин, который, по их мнению, не представляет эти ценности, не может вернуться.

Тем временем, по данным дипломатического источника издания, Трамп не разделил эту точку зрения. По его словам, президент США утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию к участию в саммите.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вопрос о возвращении России в «Большую восьмерку» обсуждается. По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

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