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Рада направила в Конституционный суд законопроект о ликвидации монополии адвокатов

03 сентября 2019, 14:09

Рада направила в Конституционный суд законопроект о ликвидации монополии адвокатов

Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский законопроект № 1013 о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии. За такое решение проголосовали 337 народных депутатов на сегодняшнем пленарном заседании. 

Этим же решением депутаты включили проект закона в повестку дня сессии.

Конституционный суд должен дать свое заключение о соответствии законопроекта Основному закону. Сейчас, согласно Конституции, защищать человека в суде может только адвокат. Законопроект предлагает предоставить это право любому другому человеку. Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

«Речь идет об условном названии законопроекта "об адвокатской монополии". Это условное название законопроекта обусловлено именно тем, что только адвокат был наделен правом представлять интересы другого лица. Лицо, которое является юристом, но не имеет удостоверения на право заниматься адвокатской деятельностью, таких полномочий не имеет. А это фактически значит, что есть определенная монополизация рынка юридических услуг по представительству интересов другого лица в суде со стороны исключительно адвокатов», - сказал представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

После получения вывода Верховная Рада может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов депутатов.

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