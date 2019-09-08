СМИ: прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Цемаха

Прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха, которого подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает голландская газета De Volkskrant.



Владимир Цемах 7 сентября был доставлен в Москву в рамках обмена между двумя государствами.



По информации издания, о своем обращении в Москву прокуратура Нидерландов поставила в известность родственников погибших в авиакатастрофе.



После обмена осужденными и заключенными между Киевом и Москвой, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями. Также украинский президент добавил, что опасался, что из-за этого обмен заключенными мог не состояться.



Непосредственно до обмена голландское правительство неоднократно связывалось с Украиной, чтобы предотвратить передачу господина Цемаха. Позднее в Амстердаме заявили, что сожалеют о решении Киева.