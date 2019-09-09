Рада не будет проводить час вопросов к правительству до октября

Проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады не состоится до октября. Об этом сегодня на Согласительном совете заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.



«Календарным планом не предусмотрено час вопросов к правительству 13 и 20 сентября. Это связано с тем, что согласно статье 96 Конституции Украины Кабинет министров не позднее до 15 сентября должен подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Вместе с проектом закона представляется также доклад о ходе выполнения Государственного бюджета текущего года», — сказал Разумков.



Кроме того, он сообщил, что в месячный срок должна быть подана программа деятельности правительства, которое было сформировано только 29 августа.



«Давайте немного подождем, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли представить эффективную программу деятельности правительства, а с другой стороны, сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме для того, чтобы подать нам качественный проект бюджета на 2020 год», — добавил спикер Рады.



Разумков прогнозирует, что первый час вопросов к правительству будет проведен в пятницу, 11 октября.