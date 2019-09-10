В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»

В Верховной раде нового созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования – «кнопкодавства». Об этом сообщает общественное движение «Чесно».



Сообщается, что на «кнопкодавстве» попался внефракционный нардеп, самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев во время голосования за законопроект об импичменте президента. Также активисты предположили, что Ковалев голосовал вместо еще одного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.



В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».



В комментарии активистам Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что сделал плохо.



«Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, нарушивших за какие периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что было больше», - сказал депутат.



Максим Ефимов отметил, что был под столом и тоже нажимал на кнопку.