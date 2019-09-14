«Шахтер» вырвал победу над «Зарей»

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над луганской «Зарей» в матче 7-го тура Украинской премьер-лиги. Встреча в Харькове завершилась со счетом 4:3.



Счет в матче на 10-й минуте открыла «Заря», гол забил Владлен Юрченко. Через 25 минут преимущество луганчан удвоил Владислав Кочергин.



Тайсон на 42-й минуте сделал счет 1:2. А на 54-й Марлос сравнял. Через 6 минут «Шахтер» вышел вперед благодаря голу Мораеса.



Однако на 86-й минуте Богдан Леднев сравнял счет 3:3.



На 89-й минуте победный для «Шахтера» гол забил Мораес после паса новичка Евгения Коноплянки.

Какая игра! Волевая победа над «Зарей» 4:3 в Харькове! Семь побед подряд в Премьер-лиге на старте сезона!



Теперь все мысли о суперматче с «Манчестер Сити» 18 сентября. Билеты на игру еще в продаже https://t.co/jm1c9JLPaX #ШахтерЗаря pic.twitter.com/h4je3ReHK5 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2019

«Шахтер» продолжает лидировать в чемпионате, набрав максимально возможное 21 очко. У ближайшего конкурента — «Александрии» — 12 очков.