Гончарук: В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Госбюджет - 2020 будет последним, который рассчитывается на один год. В дальнейшем бюджет будут утверждать на три года. Об этом сообщает «Правительственный портал».



«Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации», - сказал Гончарук.



15 сентября Кабинет министров одобрил проект бюджета Украины на 2020 год.