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Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины «не так много, как могли бы»

25 сентября 2019, 20:01

Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины «не так много, как могли бы»

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель делают не так много, как могли бы, для помощи Украине в борьбе против российской агрессии и усилении санкций против РФ. Об этом они говорили во время телефонного разговора, который был опубликован на сайте Белого Дома.

«Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины», - сказал он.

Зеленский считает, что, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, «технически США намного более крупный партнер, чем ЕС».

По его мнению, США делают больше ЕС, особенно, когда речь идет о санкциях против России.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

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