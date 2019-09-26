Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.



«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон [Украины и России]», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции с украинскими СМИ.



Президент Беларуси подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины.



Лукашенко заверил, что «Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса».