«ЛНР»: Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты

На территории временно неподконтрольной территории Луганской области в селе Красная Заря (после декоммунизации - Черногоровка) Перевальского района от взрыва боевой гранаты пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Об этом заявили в «народной милиции ЛНР».



Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября - недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.



«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.



Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.