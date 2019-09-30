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Кабмин предлагает вдвое сократить российский контент

30 сентября 2019, 23:04

Кабмин предлагает вдвое сократить российский контент

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о программе работы Кабинета министров на ближайшие пять лет. В документе законодатели предлагают сократить российский контент как минимум вдвое.

Так, в документе заложено расширение возможностей информирования жителей оккупированных территорий.

Отдельно планируется уделить внимание противодействию информационной агрессии «с целью снижения их влияния на граждан» путем сокращения потребления контента РФ как минимум вдвое.

«Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», — считают авторы документа.

С начала российской агрессии 147 деятелей культуры, выражающие поддержку российской агрессии в Украине, были внесены в «черный список» Минкульта Украины как лица, угрожающие национальной безопасности страны.

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