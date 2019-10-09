Под Кабмином переселенцы требовали увеличить бюджет программы «Доступное жилье»

Под зданием Кабинета министров в Киеве сегодня прошла акция с требованием увеличить финансирование правительственной программы «Доступное жилье» до 500 миллионов гривен в год. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Пока государство готово выделить 200 миллионов гривен на 2020 год. В предыдущие годы в бюджет закладывалось по 100 миллионов гривен на программу.



Около 20 человек, среди которых активисты и переселенцы, подписали петицию в поддержку увеличения финансирования.



Как рассказал инициатор акции Михаил Шпак, он, являясь переселенцем из Донецкой области, хочет, чтобы государство не забывало о нем и таких как он.