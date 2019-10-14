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Зеленский наградил военных на передовой

14 октября 2019, 19:15

Зеленский наградил военных на передовой

Президент Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донецкой области, где встретился с военными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На передовой Зеленский вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ. Как отмечают в ОП, бойцы не были представлены на награду Министерством обороны, а награждение прошло по инициативе президента.

Зеленский также почтил память Героя Украины, замкомандира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизило, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки, расположенному в нескольких сотнях от позиций боевиков.

Источник: ОП

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