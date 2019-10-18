Украина выступает за открытие КПВВ у Золотого, но против у Счастья

Украинская сторона готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда у Золотого в Луганской области, однако не согласна на открытие КПВВ у Счастья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.



Он напомнил, что решение об открытии КПВВ «Золотое» было принято еще в 2016 году, но российская сторона начала увязывать открытие КПВВ у Золотого с открытием КПВВ у Счастья. По словам Боднара, Украина не согласна на такое условие, потому что это не предусмотрено ни одним из соглашений. «На сегодняшний день мы точно также привлекаем партнеров по "нормандскому формату" для давления на российскую сторону, чтобы выполнить соглашение и открыть КПВВ в Золотом», — резюмировал замглавы МИД.



Боднар также отметил, что открытие КПВВ «Золотое» станет возможным после разведения сил и средств на данном участке.

Сейчас на линии соприкосновения в Луганской области работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».