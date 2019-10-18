Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год. Документ с учетом предложений комитета и технико-юридическими правками в первом чтении поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что в комитет поступило более 2000 правок, а во время рассмотрения было принято около 800.



Для финансирования всех поправок, которые внесли народные депутаты, потребовалось бы дополнительное финансирование в 1,9 триллиона гривен, отметил заместитель главы комитета по вопросам бюджета Александр Трухин. В целом комитет рекомендовал учесть полностью или частично 772 предложения нардепов, отклонив при этом 1404 поправок.



Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал до 2 ноября подать документ ко второму чтению с учетом предложений депутатов. «Сейчас у вас на рассмотрении находятся законопроекты № 1209 и 1210 о деоффшоризации и борьбе с олигархами. Мы на верном пути, но нужно помнить, что страну разваливали годами», — заявил глава правительства и призвал поддержать проект бюджета.



В бюджете предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4723 гривен в месяц, доходы бюджета ожидаются в 1 триллион 79 миллиарда гривен. Расходы — 1,17 триллиона гривен, дефицит бюджета — 2,09% от ВВП.



Расходы на оборону заложены в размере 245,8 миллиарда гривен. На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 миллиарда, на развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 миллиарда гривен, финансирование Пенсионного фонда должно составить 172,6 миллиарда гривен. В бюджете предусмотрено 438,1 миллиарда гривен на выплату государственных долгов, что составляет около 40% бюджета.