Рада поддержала законопроект, который нужен для транзита российского газа

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2239-1, который необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с российским «Газпромом» по европейским правилам. За законопроект проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



«Нам очень важно утвердить его в первом чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией», — сказал перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.



Премьер отметил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся два месяца до конца года завершить сертификацию независимого оператора гахоторанспортной системы.

Очередной раунд трехсторонних газовых консультаций между Украиной Россией и ЕС назначен на 28 октября.



Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года.