Администрацию Порошенко подозревают в злоупотреблениях

Генпрокуратура подозревает должностных лиц Администрации президента и Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в злоупотреблении властью в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



По версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям сотрудников АП, либо не проводили проверки деклараций о доходах некоторых чиновников, либо принимали решения об отсутствии нарушений, что не соответствовало действительности.



Уголовное производство открыто по 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



Подследственность в данном производстве передана Национальному антикоррупционному бюро.



В 2017 году президентом был Петр Порошенко, а его Администрацию возглавлял Игорь Райнин.