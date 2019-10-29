«ЛНР» убрала синий контейнер с моста в Станице Луганской. Из-за него были споры

На неподконтрольной украинским властям части разрушенного моста был убран синий контейнер, который использовали представители группировки «ЛНР». Это в своем отчете зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.



«26 октября после того как были изъяты наполненные песком шины, наблюдатели видели, что также был демонтирован синий контейнер, расположенный непосредственно к югу от южного края разрушенной части моста», — говорится в сообщении.



Наблюдатели также видели, что серый контейнер, ранее размещенный приблизительно в 130 метрах к северу от блокпоста вооруженных формирований южнее моста, переместили ориентировочно на 80 метров далее к югу. Кроме того, на участке разведения команда СММ видела не менее 10 членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью «СЦКК» между блокпостом боевиков и разрушенной частью моста.



26 и 27 октября наблюдатели видели, как примерно 8 работников из подконтрольных правительству районов со строительной техникой и оборудованием красили и укрепляли бетонные опорные колоны на северном и южном краях разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что синий контейнер, который «ЛНР» установила вместо своего блокпоста, нарушает условия по демонтажу укреплений для ремонта моста. Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик говорил, что также не понимает «какая польза от этого контейнера». По его словам, это не было шагом к взаимному доверию между сторонами.