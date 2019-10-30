Дания разрешила строительство «Северного потока-2» для транзита газа РФ в обход Украины

Датское энергетическое агентство одобрило строительство российского газопровода «Северный поток-2». Проект рассчитан на транзит газа из в ЕС в обход Украины.



«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — прокомментировал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.



По его мнению, «эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире — санкции крупных западных государств».



Газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.



До этого момента Дания не разрешала строительство газопровода по своей территории.