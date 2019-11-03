Национальные телеканалы показали, что происходит в Золотом после отвода

29 октября началось разведение сторон у Золотого Луганской области, которое завершилось 2 ноября. «Новости Донбасса» изучили, как национальные телеканалы показали, что происходит в этом районе после отвода.



Две трети поселка Катериновка, примерно 85 домов, после разведения оказались в так называемой серой зоне. При этом населенный пункт полностью контролируется Украиной. Здесь круглосуточно дежурят два полицейских патруля, говорится в сюжете канала «Украина».



Также рассказывается о том, что местные жители впервые за долгое время ходят по улицам, не испытывая страха от обстрелов.



Описывается и ситуация с добровольцами. Отмечается, что в Золотом сохраняется их блокпост. Они патрулируют улицы вместе с нацгвадейцами и полицейскими. По словам замглавы Нацполиции Вадима Трояна, каждый день к ним приходит Военная служба правопорядка и полиция.



Сообщается, что украинские войска отошли на заранее подготовленные позиции и при необходимости готовы быстро вернутся на старые наблюдательные позиции.



В сюжете «1+1» идет речь о том, что теперь Катериновка – территория наблюдателей ОБСЕ и Национальной полиции.



Позиция местных жителей в отношении разведения сторон – положительная. «Люди признаются, что уже несколько дней на улицах поселка и вокруг царит тишина, но им этого мало. Местные хотят, чтобы украинские войска вышли из этого района вообще», – говорится в сюжете.



Журналисты констатируют, что линия фронта отодвинулась вглубь украинской территории на километр.



В сюжете телеканала «Интер» сначала объясняют, что городок Золотое делится на пять частей. Четыре из них контролируют украинские силовики. То самое Золотое-4 расположено у КПВВ, ближе к линии соприкосновения. А командование объединенных сил ввело ряд ограничений на передвижение гражданских.



Позиция ветеранов и добровольцев – ни шагу назад. Добровольцы говорят, что оружия при себе не имеют и Золотое не покинут.



Позиция жителей Золотого тут указывается как неоднозначная.



«Многие это мероприятие поддерживают. И воспринимают разведения, как шанс на мир», – говорится в сюжете. «Это – Владимир. Почти 30 лет работает на здешней шахте. Говорит: треть жителей Золотого не хотят, чтобы украинская армия шла. Боятся мести боевиков и тех, кто их поддерживал», – описывается другая позиция.



Также упоминается мнение и учеников местной школы.



«Если Украина отведет войска, то где гарантия, что эти люди, будем так их называть, не пойдут дальше?», – говорит Дмитрий, ученик.



«Это наша земля и мы должны победить, и никогда не обязано быть войны», – говорит девятилетняя Карина.



На ICTV рассказывают о том, где остановились войска и как армейцы обустраиваются на новом месте.



«Простые солдаты о разведении предпочитают мысли не выдавать, по крайней мере, когда рядом высшие чины», – отмечает журналист.



Упоминается, что Катериновка «серой зоной» стала во второй раз. До этого она имел этот статус до января 2019 года. В населенном пункте проживает около 300 человек, половина из них – жители демилитаризированной зоны, где проходит границы – понимают не все жители.



Хлеб в село привозят через день, автобус приходит 2 раза в неделю.



Следом за разведением сил под Золотым должно начаться разминирование территории и демонтаж фортификационных сооружений.