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В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке

04 ноября 2019, 10:27

В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке

У жителей неподконтрольного украинским властям Донецке накопились «очень большие» долги за коммунальные услуги. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ «администрации» Донецка при группировке «ДНР» Валерий Литвинов.

«У нас очень большие долги, полмиллиарда [рублей] (195 миллионов гривен — прим.) составляет задолженность населения по квартплате. Не все дончане своевременно оплачивают коммунальные услуги», — сказал он в интервью «Официальному сайту ДНР».

По словам Литвинова, есть жители, которые имеют по 15 квартир и накопили долги до миллиона рублей. «Есть адрес в Калининском районе, по которому задолженность по квартплате составляет порядка 25 тысяч рублей», — добавил он.

Представитель «администрации» Донецка также отметил, что в таких случаях оформляются документы в «суд» по взысканию задолженности, в системе ЖКХ в этом направлении по городу работают юристы.

«Вначале мы пытаемся договориться с неплательщиком, заключить договор на реструктуризацию долга. Кто-то соглашается, кто-то ждет решения суда», — отметил Литвинов.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Донецк
Прочее
Тарифы долги за жкх

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