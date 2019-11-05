МИД выразил протест в связи с приездом депутата Госдумы РФ на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы России и председателя партии «Родина» Алексея Журавлева на Донбасс.



«Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины», — говорится в заявлении ведомства.



В МИД отметили, что считают эту поездку, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной «визиты» российских чиновников на неподконтрольную часть Донбасса и аннексированный Крым грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.



Также в министерстве напомнили, что Журавлеву запрещен въезд на территорию Украины с июня 2018 года.



МИД совместно с правоохранительными органами проверяет, действительно ли Журавлев был на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. Украинская сторона уже обратилась к российской для подтверждении факта поездки.

О приезде Алексея Журавлева на участок разведения в районе Золотого стало известно из сообщений сепаратистских СМИ. Депутат Госдумы РФ посетил участок, который покинули боевики группировки «ЛНР».