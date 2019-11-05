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У Путина не стали прогнозировать, состоится ли «нормандская» встреча до конца года

05 ноября 2019, 12:42

У Путина не стали прогнозировать, состоится ли «нормандская» встреча до конца года

В Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в «нормандском формате» до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года.

Песков отметил, что Кремль «очень внимательно отслеживает ситуацию». «Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, позиция президента РФ Владимира Путина неизменна: он выступает за продолжение работы в «нормандском формате», хочет как можно скорее провести саммит. «Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», — уточнил спикер Кремля.

При этом он отказался уточнить, что должно содержаться в документе по итогам саммита «нормандской четверки». «Не могу сказать, ведется такая дискретная подготовительная работа, было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи», — сказал Песков.

Ранее Песков заявили о готовности Путина к встрече в «нормандском формате» при срочной необходимости.

31 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность в скором проведении «нормандского» саммита после разведения сил у Петровского. По его словам, главным результатом встречи могут стать «договоренности о прекращении войны».

Разведение у Петровского было отложено до 8 ноября из-за нарушения режима тишины.

ТЕМЫ

Люди
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