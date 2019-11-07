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Зеленский обещает, что заказчики убийств Гандзюк и Шеремета будут найдены

07 ноября 2019, 18:28

Зеленский обещает, что заказчики убийств Гандзюк и Шеремета будут найдены

Президент Владимир Зеленский убежден в том, что виновные в самых резонансных делах будут наказаны. В частности, он верит в привлечение к уголовной ответственности заказчиков убийств херсонской активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

«Не очень много посадок? И согласен, и нет. Дело (экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского) Свинарчуков, (экс-нардеп Сергей) Пашинский, дальше (экс-нардеп Максим) Микитась, (нардеп Ярослав) Дубневич... А дальше будут приговоры по этим делам. А если не будет, то будут открыты новые дела. Никто не будет останавливаться», — сказал Зеленский в выпуске «Откровенно с президентом».

По его словам, задержания не происходят быстро, так как процедура досудебного расследования занимает много времени. Президент отметил, что подготовка предотвратит возможность освобождения подогреваемых из-за недостаточных улик, а «дела развалятся в судах».

«Всё будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом. Все эти дела в оборонной отрасли...», — добавил Зеленский.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года из-за остановки сердца. 
31 июля прошлого года ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Журналист скончался в карете «скорой помощи».

В сентябре 2017-го Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета.

ТЕМЫ

Люди
Павел Шеремет Екатерина Гандзюк

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