В МИД ФРГ анонсировали встречу «нормандской четверки» в ближайшие недели

Саммит «нормандской четверки» состоится в течение следующих недель, сейчас идет активная подготовка к этой встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Голос Америки».



«Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту Нормандского формата, который состоится в течение следующих недель», — сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.



«Договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и мы хотим использовать эту динамику», — добавил глава МИД ФРГ.



Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные «предпосылки, которые все еще не были выполнены».



Маас также подчеркнул стремление Германии помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому воплощать реформы.



«Сейчас в Украине очень положительная динамика, которая началась с избранием президента Зеленского. Поэтому мы намерены поддержать президента Зеленского в его начинаниях», — отметил он.



Он также выразил поддержку приоритетам по преодолению коррупции и достижению мира на Донбассе, озвученным Зеленским.