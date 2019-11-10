В «Слуге народа» исключили выход из Минского процесса

Выход Украины из Минского процесса повлечет отмену санкций против России. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии «Новостям Донбасса».



«Я считаю, что это просто политическая позиция, что рейтинг — поднять или потерять, я не знаю. Потому что выход из Минского процесса автоматически означает снятие многих санкций с России. Возможно, они просто об этом не подумали», — сказал нардеп.



При этом Арахамия не считает, что данная позиция «Голоса» означает недоверие руководству страны.



«Они боятся "нормандского формата", о чем сами высказывались. Они не знают, что будет дальше», — заявил он.



Ранее партия «Голос» выступила с заявлением о том, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций.