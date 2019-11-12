Вятрович станет депутатом вместо Луценко, которая сложила мандат

Бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Украины вместо Ирины Луценко, которая сегодня сложила депутатские полномочия. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



«Спасибо команде "Европейская солидарность" и особенно Наталии Бойко за решение. Буду делать всё, чтобы оправдать ваше доверие», - написал он.



По словам Вятровича, он идет в политику, чтобы «строить украинский мир и останавливать "русский мир"».



Вятрович также уверил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов.