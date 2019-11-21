Зеленский считает, что Украине хватит сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине не нужна помощь других, даже таких дружественных как Беларусь стран, для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе после появления такой возможности. Об этом он заявил на брифинге в Очакове, куда прибыл ночью для встречи возвращенных Россией кораблей.



Зеленский подтвердил, что президент Беларуси Александра Лукашенко предлагал ему помощь в этом вопросе: «Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы [Беларусь] обязательно поможем».



Украинский лидер отметил, что поблагодарил белорусского коллегу, но отметил «что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников».



Комментируя обсуждаемое недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский подчеркнул, что на самом деле тезис Назарбаева звучал так: «Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет [Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным]».



«Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат — Нормандский», — добавил президент Украины.