Полиция провела отработку в Золотом

Сотрудники полиции, входящих в состав операции Объединенных сил, вместе с Национальной гвардией, провели оперативно-профилактическую отработку города Горское и поселка Золотое-1 (входит в город Золотое) Попаснянского района Лугснкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что такие меры были направлены на усиление безопасности жителей, профилактику правонарушений, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращения незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ.



В отработке принимали участие более 100 правоохранителей в составе пеших и мобильных патрульных нарядов. Полицейские проверяли автомодили, которые заезжали и выезжали из населенных пунктов, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.



Было выявлено 20 административных правонарушений и задокументировано три факта незаконного оборота наркотиков.

По окончании мероприятий руководство Главного управления полиции, вместе с руководителем оперативного штаба, проверили несения службы в Золотом-4 и селе Катериновка, которые частично попали в участок разведения сил и средств.