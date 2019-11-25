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Хомчак: Открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз

25 ноября 2019, 21:17

Хомчак: Открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них - в военной сфере. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

«Мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне „крайних“ вариантов, хотя и наиболее отдаленных», - сказал он.

«Угрозы остаются все те же, что и раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния», - сказал он.

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