Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них - в военной сфере. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».



«Мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне „крайних“ вариантов, хотя и наиболее отдаленных», - сказал он.



«Угрозы остаются все те же, что и раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния», - сказал он.