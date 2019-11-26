«Дело Иловайска» передали в СБУ

Главная военная прокуратура передала «дело Иловайска» для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Главного военного прокурора Евгения Сливко.



Объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф «Секретно» и «Совершенно секретно».



Генпрокурор Рябошапка заявлял, что 15 ноября должен был состояться допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко в деле об Иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель. Однако, Порошенко не явился на допрос в «деле Иловайска».

29 августа 2014 года вблизи Иловайска российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по «зеленому коридору».



По информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн гривен.



Согласно информации Генштаба ВСУ, в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих ВСУ, еще 40 пропали без вести. При этом потери ВСУ непосредственно во время выхода по «зеленому коридору» 29 августа составили 129 погибших, 18 раненных, 22 пропавших без вести.