СБУ вручила подозрение заместителю городского головы Славянска

В Славянске сотрудники СБУ объявляют подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Об этом сообщает издание «Славянские ведомости».



Подозрение предъявляется по ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).



По данным издания, подозрение объявляется в связи с тем, что 28 апреля 2014 во время оккупации города Славянска Виктор Воропаев был председателем на сессии Славянского городского совета, во время которой было принято решение о проведении «референдума».



«Под председательством Воропаева депутаты приняли решение о назначении лидера бандформирований Вячеслава Пономарева председателем исполнительного комитета. Следующим решением сессии были легализованы боевики под видом так называемой «народной дружины», - пишет издание.



Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии «Новостям Донбасса» подтвердила, что спецслужба подозревает заместителя мэра Славянска в посягательстве на территориальную целостность Украины. Однако фамилию не назвала.