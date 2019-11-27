В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд на инфраструктурные проекты Донбасса

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает выделение почти 2 млрд гривен на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, это рекордная сумма, выделенная на это направление, сообщает пресс-служба президента. Предполагается также финансирование международными партнерами.



В рамках 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы Криклий рассказал о восстановлении моста через реку Северский Донец в Станице Луганской:"Надо строить не стены между людьми, а мосты".



На заседании президенты также обсудили углубление двустороннего сотрудничества, поддержку евроатлантической интеграции Украины и восстановление Донбасса.



В частности, Владимир Зеленский поблагодарил литовскую сторону за оказание практической помощи Украине, в частности, за медицинскую реабилитацию раненых украинских военнослужащих, уже более 270 из которых прошли ее в Литве.



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