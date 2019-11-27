Итоги встречи ТКГ: договоренности об обмене нет, Москва навязывает свои условия

Трехсторонняя контактная группа обсудила на сегодняшней встрече итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения. Об этом сообщил полпред РФ по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.



«Разведение сил серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам», — цитирует его слова ТАСС.



Российская сторона продолжает также настаивать на прямом диалоге Киева с сепаратистами и выполнении политической части «Минска», а уже потом — вопросов безопасности.



«Обеспечение гарантированной безопасности в Донбассе возможно только при условии политического урегулирования, системного политического диалога Киева, Донецка и Луганска, — заявил Грызлов.



В свою очередь, пресс-секретарь постпреда Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что украинская сторона выполнила все условия со своей стороны накануне встречи лидеров «нормандского формата». Речь идет о разведении на трех участках и согласовании «формулы Штайнмайера».



Несмотря на это, отметила она, группировки «ДНР/ЛНР» до сих пор не предоставили представителям Международного комитета Красного Креста допуск к удерживаемым лицам. Кроме этого, боевики не создали условий для работы КПВВ «Золотое» и продолжают препятствовать миссии ОБСЕ.



«Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц», — добавила Олифер.



Стороны не смогли договориться об обмене пленными, заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова. По ее словам, причиной стали проблемы в верификации лиц, подлежащих обмену.