РБК: Компания белорусского олигарха будет поставлять российский уголь в Украину

Зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России в Украину в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития РФ согласовывает с грузоотправителями. Издание отмечает, что это составляет почти 50% всех поставок.



По информации источников РБК, NT Marine входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья. Вместе с тем владельцем NT Marine, по данным эстонского реестра, является Алексей Чулец, а не Воробей.



По словам главы Независимого союза горняков и депутата Верховной Рады от партии «Батькивщина» Михаила Волынца, NT Marine будет поставлять на Украину около 500 тысяч тонн угля в месяц, в том числе антрацит. «Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов», — сказал Волынец. Украинский депутат также подтвердил связь компании с интересами Николая Воробья.



В ноябре квоты на поставки угля и кокса были распределены между российскими производителями, включая «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова.



Украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую, так как с 1 июня 2019 года вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития РФ.