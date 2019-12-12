В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе

Управление верховного комиссара ООН по павам человека задокументировало случаи произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, а также в России, куда боевики передавали задержанных. Об этом говорится в свежем докладе УВКПЧ ООН. В документе было описано несколько таких случаев.



Как сообщается, 30 июля 2019 года на подконтрольной украинскому правительству территории примерно десять вооруженных мужчин, которые носили маски и камуфляж без знаков различия, обыскали применяя силу и похитили мужчину на глазах семьи и соседей. Они отвезли его в гараж, где имитировали утопление, угрожали и жестоко избили, хотя виновники старались не оставлять синяков. Они пытались заставить его признаться в участии в вооруженных группах, в том, что он является российским агентом, и предоставить им доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.



Отмечается, что мужчику продержали всю ночь в гараже, потом отвезли домой, чтобы он привел себя

в порядок и под охраной отвезти к старому зданию СБУ в Краматорске, чтобы дать показания «куратору». Около 22:00 «куратор» сказал мужчине, что ему разрешили вернуться домой под «домашний арест», и предупредил его, чтобы оставался там, иначе он рискует нарваться на дальнейшее насилие.



Отмечается, что в течение следующей недели мужчину неоднократно забирали в старое здание СБУ и допрашивали без адвоката. Наконец, он получил от «куратора» указание сделать то же самое признание прокурору.



Краматорский городской суд 6 августа поместил его в СИЗО на 60 дней, обвинив по статье 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. 12 августа его адвокат подал жалобу в суд по поводу жестокого обращения. Однако жалоба по статье 365-2 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса была зарегистрирована Государственным бюро расследований только 21 августа 2019 года, после того, как адвокат пожаловался на бездействие следователя ГБР. По состоянию на 15 ноября мужчина остается под следствием в следственном изоляторе, отметили в УВКПЧ.



В ООН также обеспокоены практикой задержания, зачастую без связи с внешним миром, и применения пыток «министерствоми государственной безопасности» при группировка "ДНР" и "ЛНР" перед высылкой в Россию или передачей российским органам власти.



Например, 17 декабря 2018 года в пункте пропуска с РФ «Успенка» «МГБ ДНР» задержало мужчину по процедуре 30-дневного «административного ареста» без связи с внешним миром, который продлили еще на

30 дней.



Во время задержания его пытали, в частности, электричеством, пока он не признал, что сотрудничал с СБУ. 18 февраля 2019 года представители «МГБ» отвезли мужчину в пограничный контрольнопропускной пункт, который он был вынужден пересечь и где был немедленно задержан Федеральной службой безопасности РФ.



Он был перевезен в Краснодар РФ и обвинен в административных правонарушениях. После отбывания наказания суд принял решение о его депортации. Однако 30 апреля 2019 года его обвинили в контрабанде оружия и продолжают держать под стражей в Краснодаре.



Еще один случай произошел 26 августа 2016 года возле города Ровеньки под контролем «ЛНР», где два вооруженных человека в военной форме задержали мужчину. Они завезли его в помещение шахты, где держали всю ночь, спал он в старом деревянном кресле под охраной вооруженного мужчины. Ему не давали воды или еды не позволяли пользоваться туалетом, отмечается в докладе. Несколько дней спустя его отвезли в здание «министерства государственной безопасности» в Луганске, где удерживали несколько недель в одиночной камере с включенным целыми днями и ночами светом. Его сталкивали вниз по лестнице, бросали на стенку и заставляли надевать на голову полиэтиленовый пакет, когда выводили из камеры. Сотрудники «министерства государственной безопасности» запугивали его последующим насилием в отношении него и его семьи, если он не признается в подготовке теракта.



Во время допросов мужчины били его руками и ногами, а также выбивали из-под него стул, сбрасывая на пол. 22 сентября 2016 года сотрудники «МГБ ЛНР» одели ему на голову полиэтиленовый пакет и перевезли через границу в Россию, где передали его в ФСБ.



В период с 23 по 27 сентября в городе Морозовке его допрашивали офицеры ФСБ, которые пытали и жестоко обращались с ним, применяя побои и электрошок, вследствие чего он несколько раз терял сознание. 27 сентября он согласился признаться в подготовке теракта, после чего содержался в СИЗО в Ростове-наДону и Самаре.



В ноябре 2017 года он был осужден за подготовку теракта и незаконный переход границы и для отбывания наказания переведен в исправительную колонию в Иркутске, где и находился до момента обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.