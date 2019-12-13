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Украина вновь хочет, чтобы ОБСЕ патрулировала Донбасс по ночам

13 декабря 2019, 10:57

Украина вновь хочет, чтобы ОБСЕ патрулировала Донбасс по ночам

Украина будет инициировать расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для круглосуточной работы на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1» вечером 12 декабря.

«Мы хотим, чтобы миссия расширила свой мандат и была способна верифицировать прекращение огня. Только ночью наши позиции обстреливаются», — сказал он.

Пристайко отметил, что данное предложение представитель Украины пи ОБСЕ озвучит на заседании постоянных представителей ОБСЕ в Австрии 17 декабря.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что лидеры «нормандского формата» на саммите в Париже 9 декабря договорились, что миссия ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы.

О расширении мандата СММ ОБСЕ для круглосуточного мониторинга украинская сторона выступала еще в 2017 году при президентстве Петра Порошенко.

На сегодня СММ фиксирует ситуацию в зоне конфликта на Донбассе по ночам с помощью видеокамер.

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