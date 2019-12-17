В ОБСЕ заявили, что окончательного варианта списка на обмен пока нет

Списки на обмен удерживаемыми лицами по итогам саммита «нормандской четверки» готовятся, окончательного варианта пока нет.Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.



«Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО, те — из ОРЛО, а вон те — из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение», — заявил он.



Фриш отметил, что во время «нормандского саммита», очевидно, не могло проводиться какого-то детального обсуждения этого вопроса. Было сказано, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года.



«Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка», — заявил он, добавив, что согласованием списка и его проработкой надо заниматься в рамках рабочей группы.