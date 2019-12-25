Боевики ограничивают свободу передвижения миссии ОБСЕ

На блокпостах вооруженных формирований вблизи Раздольного, Петровского, Приморского, Безыменного, Новоазовска и Заиченко в южной части Донецкой области боевики ограничивали свободу передвижения Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Основными причинами отказа в проезде члены вооруженных формирований называли «ремонтные работы», «разминирование» и проведение «операции».



Однако на блокпосте возле села Приморское Новоазовского района патрулю миссии отказали в проезде в направлении к селам Набережное и Таврическое после того, как наблюдатели отказались предъявить план патрулирования.